***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 20:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900976
BIST
16:361.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:367,5109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:369,1295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:36446,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,43
|Açılış
|: 446,42
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ESEN
|23,54
|272.123.774
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.747.874
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.919.033
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.174.785
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.229,00
|238.917.755
|% -7,20
|
|SISE
|7,56
|2.868.989.775
|% 3,56
|
|TSKB
|1,96
|1.967.630.746
|% 8,29
|
|KOZAL
|120,80
|1.181.881.470
|% 0,58
|
|THYAO
|12,90
|1.071.346.285
|% 1,57
|
|PETKM
|5,30
|1.016.658.914
|% 1,34
|
|TSKB
|1,96
|1.967.630.746
|% 8,29
|
|SISE
|7,56
|2.868.989.775
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,62
|426.230.350
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,47
|538.549.148
|% -1,59
|
|PETKM
|5,30
|1.016.658.914
|% 1,34
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5007
|7,5108
|% 0,36
|
|Euro
|9,1152
|9,1271
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1674
|10,2184
|% 0,77
|
|Frank
|1,9934
|2,0034
|% 0,23
|
|Riyal
|445,9080
|446,0100
|% 0,46
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-1,87
|
|Altın Gr.
|446
|446
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|12,33
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|5,97
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,07
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|0,75
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Seans Raporu
16:34
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