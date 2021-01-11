***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 17:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900436
BIST
16:591.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:597,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1403
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:599,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1074
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:59443,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,78
|Açılış
|: 443,90
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KONYA
|1.324,40
|94.279.910
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.312.068
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|234.063.552
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.891.268
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.964.027
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.170.687
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,90
|3.085.458.376
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,50
|1.664.794.749
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.080.086.882
|% 1,24
|
|GARAN
|10,44
|1.010.107.103
|% -2,97
|
|TCELL
|16,93
|970.493.826
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,63
|1.080.086.882
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,50
|1.664.794.749
|% -1,57
|
|OZGYO
|2,68
|571.198.631
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|228.624.615
|% -2,86
|
|KARSN
|3,68
|571.400.016
|% 2,51
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5087
|7,5164
|% 1,94
|
|Euro
|9,1272
|9,1346
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0878
|10,1384
|% 1,17
|
|Frank
|8,3989
|8,4495
|% 1,24
|
|Riyal
|1,9975
|2,0075
|% 1,95
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-11,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-36,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,92
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,48
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|