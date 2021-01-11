***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 17:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900439
BIST
16:591.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:597,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1403
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:599,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1074
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:59443,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,78
|Açılış
|: 443,90
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:57
|FROTO
|148,50
|234.008.904
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.105.053
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.880.451
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.964.027
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|868.210
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.151.477
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|3.072.483.263
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,50
|1.627.234.262
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.079.474.136
|% 1,24
|
|GARAN
|10,47
|981.451.218
|% -2,70
|
|TCELL
|16,95
|964.871.479
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,63
|1.079.474.136
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,50
|1.627.234.262
|% -1,57
|
|OZGYO
|2,69
|570.335.651
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,36
|227.331.803
|% -2,86
|
|KARSN
|3,70
|569.717.324
|% 3,06
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5087
|7,5164
|% 1,94
|
|Euro
|9,1272
|9,1346
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0735
|10,1240
|% 1,03
|
|Frank
|8,3873
|8,4378
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 1,80
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,82
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|