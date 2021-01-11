***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 17:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900513
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1073
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05444,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,12
|Açılış
|: 444,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|2,43
|256.553.006
|% 3,40
|
|AEFES
|27,02
|124.114.043
|% 3,05
|
|AGYO
|2,65
|53.642.392
|% 1,92
|
|AFYON
|5,39
|205.540.963
|% -1,28
|
|AKCNS
|18,55
|49.646.906
|% -1,54
|
|ADEL
|27,14
|24.389.249
|% -3,42
|
|AKBNK
|7,34
|668.112.885
|% -2,26
|
|AKGRT
|9,88
|19.608.423
|% -1,59
|
|AKCNS
|18,55
|49.646.906
|% -1,54
|
|AFYON
|5,39
|205.540.963
|% -1,28
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4720
|7,4805
|% 1,46
|
|Euro
|9,0832
|9,0892
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,0475
|10,0979
|% 0,77
|
|Frank
|8,3516
|8,4019
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9866
|1,9966
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,09
|
|Altın Gr.
|445
|445
|7,12
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,41
|