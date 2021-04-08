***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925444
BIST
17:001.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:008,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:009,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:00459,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,52
|Açılış
|: 459,83
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:00
|SAMAT
|6,82
|42.092.903
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|235.520
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|3.998.007
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.612.865
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|14.618.118
|% 9,95
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.895.517
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|785.076.203
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|586.098.497
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,32
|559.573.319
|% 2,15
|
|SISE
|7,45
|558.984.966
|% 0,81
|
|FENER
|37,62
|517.614.314
|% -3,29
|
|DOHOL
|3,32
|559.573.319
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|256.558.718
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|232.648.275
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,93
|165.891.106
|% 3,21
|
|GARAN
|6,81
|586.098.497
|% -0,44
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1494
|8,1549
|% 0,11
|
|Euro
|9,7116
|9,7202
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1847
|11,2407
|% 0,20
|
|Frank
|8,7800
|8,8329
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,04
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,49
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|20,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|13,79
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,66
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,23
|