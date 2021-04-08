***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925452
BIST
17:071.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:078,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:079,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:07459,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,57
|Açılış
|: 459,88
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SAMAT
|6,82
|42.093.347
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.509.704
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|237.719
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.012.259
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.922.987
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,52
|35.677.726
|% -9,59
|
|BJKAS
|10,17
|785.483.044
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|597.097.879
|% -0,44
|
|SISE
|7,44
|563.174.950
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,32
|560.228.096
|% 2,15
|
|THYAO
|12,57
|531.016.742
|% -2,18
|
|DOHOL
|3,32
|560.228.096
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|257.216.075
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|233.343.278
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,94
|168.208.334
|% 3,74
|
|GARAN
|6,81
|597.097.879
|% -0,44
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1533
|8,1573
|% 0,14
|
|Euro
|9,7156
|9,7259
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1815
|11,2376
|% 0,17
|
|Frank
|8,7739
|8,8268
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1664
|2,1772
|% 0,00
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,30
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,24
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,85
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,10
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,54
|
Seans Raporu
17:07
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