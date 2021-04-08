***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 17:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Mart 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925484
BIST
17:181.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:188,1521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:189,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:18460,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,44
|Açılış
|: 460,75
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:18
|SAMAT
|6,82
|42.129.179
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.773.517
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|238.576
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.013.401
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.008.464
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,52
|35.677.726
|% -9,59
|
|BJKAS
|10,17
|785.701.821
|% 9,95
|
|GARAN
|6,82
|601.911.022
|% -0,29
|
|SISE
|7,45
|565.863.034
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,32
|561.722.080
|% 2,15
|
|THYAO
|12,57
|546.793.673
|% -2,18
|
|DOHOL
|3,32
|561.722.080
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|258.581.131
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,20
|233.550.865
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|130.340.885
|% 0,71
|
|YYAPI
|1,93
|169.767.540
|% 3,21
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1511
|8,1521
|% 0,07
|
|Euro
|9,7155
|9,7251
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1787
|11,2348
|% 0,15
|
|Frank
|8,7732
|8,8260
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1661
|2,1770
|% -0,00
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|19,91
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|14,33
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,93
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
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