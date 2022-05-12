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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

12.05.2022 17:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029947


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 23,98 6.306.893 % 10,00  
GLBMD 7,15 18.939.653 % 10,00  
UZERB 39,44 1.126.624 % 9,98  
ESCOM 11,91 88.443.459 % 9,97  
IMASM 29,16 9.519.574 % 9,95  
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17:44 Alış Satış %  
Dolar 15,3931 15,4054 % 0,68  
Euro 16,0753 16,1213 % -0,08  
Sterlin 18,7560 18,8500 % 0,36  
Frank 15,3482 15,4407 % 0,09  
Riyal 4,0937 4,1142 % 0,64  
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17:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 -12,81  
Altın Gr. 910 910 -1,26  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 21,06 21,09 -0,50  
Gümüş Gr. 10,45 10,46 -0,17  
B. Petrol 108 108 0,38  
Seans Raporu 17:44
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