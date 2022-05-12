***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029952
BIST
17:582.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -61,59
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:5815,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1040
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:5816,1273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:58912,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 912,17
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SMRTG
|24,42
|418.202.392
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.321.665
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.940.032
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.566.442
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|819.347
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.458.228
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.274.744
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,90
|5.388.678.145
|% -0,71
|
|SISE
|19,55
|3.660.375.855
|% -2,05
|
|KRDMD
|15,81
|3.074.777.885
|% -5,16
|
|SAHOL
|19,00
|2.695.377.724
|% -5,75
|
|EREGL
|32,38
|2.255.175.515
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,68
|1.182.797.500
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,60
|1.421.433.977
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,63
|743.781.834
|% -0,55
|
|KRDMD
|15,81
|3.074.777.885
|% -5,16
|
|SISE
|19,55
|3.660.375.855
|% -2,05
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3923
|15,4059
|% 0,68
|
|Euro
|16,0932
|16,1273
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7664
|18,8606
|% 0,42
|
|Frank
|15,3573
|15,4498
|% 0,15
|
|Riyal
|4,0933
|4,1138
|% 0,63
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-10,99
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,09
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|-0,18
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,35
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS