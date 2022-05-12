***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 18:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029963
BIST
17:542.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -63,46
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:5415,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1000
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:5416,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:54911,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,54
|Açılış
|: 911,10
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:54
|IHAAS
|23,98
|6.321.665
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.940.032
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.443.459
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|9.573.403
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,21
|817.882
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.448.933
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.274.744
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,92
|5.376.898.868
|% -0,66
|
|SISE
|19,54
|3.649.402.642
|% -2,10
|
|KRDMD
|15,81
|3.063.737.330
|% -5,16
|
|SAHOL
|19,03
|2.675.375.377
|% -5,61
|
|EREGL
|32,36
|2.247.261.021
|% -5,21
|
|EKGYO
|2,67
|1.182.599.389
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,60
|1.419.492.753
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,63
|743.270.064
|% -0,55
|
|KRDMD
|15,81
|3.063.737.330
|% -5,16
|
|SISE
|19,54
|3.649.402.642
|% -2,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3935
|15,4019
|% 0,65
|
|Euro
|16,0753
|16,1370
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,7810
|18,8752
|% 0,50
|
|Frank
|15,3577
|15,4502
|% 0,15
|
|Riyal
|4,0938
|4,1143
|% 0,64
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-10,72
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,82
|
Seans Raporu
17:54
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS