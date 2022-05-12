***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 18:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029966
BIST
17:592.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -63,38
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:5915,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0935
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:5916,1093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0247
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:59911,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,24
|Açılış
|: 911,88
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|24,42
|443.488.886
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.321.665
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.940.032
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.877.496
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|819.347
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.733.546
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.277.782
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|1.071.857
|% -9,96
|
|THYAO
|41,82
|5.419.945.939
|% -0,90
|
|SISE
|19,58
|3.691.631.373
|% -1,90
|
|KRDMD
|15,80
|3.091.599.927
|% -5,22
|
|SAHOL
|19,00
|2.728.296.070
|% -5,75
|
|EREGL
|32,38
|2.283.605.171
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,68
|1.190.772.749
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,61
|1.433.057.373
|% -1,91
|
|DOHOL
|3,64
|755.683.299
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,80
|3.091.599.927
|% -5,22
|
|SISE
|19,58
|3.691.631.373
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3899
|15,3954
|% 0,61
|
|Euro
|16,0708
|16,1093
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7729
|18,8671
|% 0,45
|
|Frank
|15,3622
|15,4548
|% 0,18
|
|Riyal
|4,0933
|4,1139
|% 0,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-10,52
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,72
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS