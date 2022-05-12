***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029948
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0552
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4507
En Düşük
15,3668
18:0516,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0845
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
18:05905,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,15
|Açılış
|: 905,75
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,41
|50.953.556
|% 13,71
|
|ANELE
|2,17
|10.381.102
|% 0,00
|
|AKSEN
|16,86
|134.240.924
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,06
|14.393.293
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,20
|35.925.202
|% 0,00
|
|ANELE
|2,17
|10.381.102
|% 0,00
|
|AKSEN
|16,86
|134.240.924
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,06
|14.393.293
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,20
|35.925.202
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,81
|3.179.896
|% 0,00
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% 0,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4360
|15,4392
|% 0,36
|
|Euro
|16,0582
|16,0903
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,7922
|18,8864
|% 0,62
|
|Frank
|15,3343
|15,4267
|% 0,56
|
|Riyal
|4,1035
|4,1240
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|1,60
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:58OZKGY
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS