***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.06.2021 17:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941110
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
0
En Düşük
0
18:058,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5991
18:0510,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0139
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4746
18:05523,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 523,80
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
523,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6076
|8,6099
|% 0,05
|
|Euro
|10,4853
|10,4942
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,1685
|12,2295
|% 0,21
|
|Frank
|9,5720
|9,6297
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2888
|2,3003
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,25
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,00
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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