***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMARIA DE LA PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 2012 - Devam BBVA Portföy Yönetimi Head of Asset Management & Global Wealth / 2012 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / 2016 - Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Nisan 2020 - Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Haziran 2020 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıMAHMUT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürMETİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiEDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2010 - 2012 / BBVA Portföy Yönetimi - Head of Quality Funds 2012 - Devam / BBVA Portföy Yönetimi - Global CIO 2015 ? Mart 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiÖZLEM ERNART Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2021 İcrada Görevli Değil 2015 - 2018 / T.Garanti Bankası A.Ş. – Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Direktörü 2018 - Devam / T. Garanti Bankası A.Ş. – Risk Yönetimi Başkanı 2021 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıHakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717Serkan SARAÇ Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020- Devam Garanti Portföy Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524Mehmet KAPUDAN Müdür Portföy Yöneticisi 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205625-303325Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149Engin EFECİK Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 907983-309469Hakan NAZLI Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014 - 2015 / Deutsche Bank - Hisse Senedi Analisti, 2015 - 2016 / Citi - Kredi ve Portföy Analisti, 2016 - 2018 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti, 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi, 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211085-309284İlkay ÖZTÜRK Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 / Sekerbank- Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 / Şekerbank-Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2015 ? 2016 / Burgan Yatırım- Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211502-307928Mümin TÜRKSES Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2016 İş Bankası Dealer, 2016-2020 Denizbank Trader , 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206915-306001Süleyman KATİPOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2015-2018 TEB Portföy- Fon Yöneticisi 2018-2021 Aksigorta - Fon Yöneticisi 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 209526-305968Hayri BATUR Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.- Asistan Portföy Yöneticisi 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 209780-306222Fehmi Olcay KARABİNA Müdür Portföy Yöneticisi 2013 – 2018, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 – 2021, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 – Devam, Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Mutlak Getirili Ürünler SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204259-301429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967537BIST