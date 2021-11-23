***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT KAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 2013-2014 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2014-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı / 2015-Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür / Mart 2020-Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür / Haziran 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel MüdürKIVANÇ FİDAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2015-2020 T.Garanti Bankası A.Ş. Direktör- Nakit Yönetimi Birimi, 2020- Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür YardımcısıEYÜP GÜLSÜN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2013-2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi Bölüm Başkanı 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi Yatırım Yönetimi Genel Müdür YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıHakan ÇINAR Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Emeklilik Fonları Fon Yöneticisi- 2015-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2017-..... Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203263-301717Serkan SARAÇ Müdür Portföy Yöneticisi 2010-2014 HSBC Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar Kıdemli Uzman, 2014- Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020- Devam Garanti Portföy Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200570-300284Benan TANFER Müdür Portföy Yöneticisi 2008-2018 / Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-... / Garanti Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Müdür SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 200718-300524Mehmet KAPUDAN Müdür Portföy Yöneticisi 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 205625-303325Müge DAĞISTAN MUĞALOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2015 Finans Yatırım Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2016-Mayıs 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Strateji ve Araştırma / Kıdemli Yatırım Analisti Mayıs 2016- Kasım 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi Kasım 2017-.../ Garanti Portföy Yönetimi A.Ş SGMK Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 203663-307759Turgut GÜRBÜZ Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2008 - 2013 / Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Trader 2013 - 2015 / Maxis Investments Ltd. - Trader 2015 - 2018 / TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - ... / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 205407-302149Engin EFECİK Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2010 - 2016 T.Garanti Bankası A.Ş.- Müfettiş, 2016 - 2020 T.Garanti Bankası A.Ş.- Yönetmen, 2020 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 907983-309469Hakan NAZLI Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2014 - 2015 / Deutsche Bank - Hisse Senedi Analisti, 2015 - 2016 / Citi - Kredi ve Portföy Analisti, 2016 - 2018 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti, 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi, 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211085-309284İlkay ÖZTÜRK Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 / HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 / Sekerbank- Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 / Şekerbank-Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2015 ? 2016 / Burgan Yatırım- Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 211502-307928Mümin TÜRKSES Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013-2016 İş Bankası Dealer, 2016-2020 Denizbank Trader , 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206915-306001Süleyman KATİPOĞLU Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2015-2018 TEB Portföy- Fon Yöneticisi 2018-2021 Aksigorta - Fon Yöneticisi 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 209526-305968Hayri BATUR Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2013 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.- Asistan Portföy Yöneticisi 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 209780-306222Fehmi Olcay KARABİNA Müdür Portföy Yöneticisi 2013 ? 2018, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 ? 2021, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 ? Devam, Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Mutlak Getirili Ürünler SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 204259-301429Atıl ACARA Asistan Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2016-2021 TEB Portföy Yönetimi SGMK Yönetimi Analist, 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Yönetimi Asistan Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 213618-309751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979210BIST