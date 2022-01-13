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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2022 13:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MARIA DE LA PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 2012 - Devam BBVA Portföy Yönetimi Head of Asset Management & Global Wealth / 2012 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / 2016 - Mart 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Nisan 2020 - Haziran 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Haziran 2020 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
METİN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2001-Devam T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlüğü Direktör / 2020-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
EDUARDO GARCIA HIDALGO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 2010 - 2012 / BBVA Portföy Yönetimi - Head of Quality Funds 2012 - Devam / BBVA Portföy Yönetimi - Global CIO 2015 ? Mart 2020 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Nisan 2020 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZLEM ERNART Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.09.2021 İcrada Görevli Değil 2015 - 2018 / T.Garanti Bankası A.Ş. Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Direktörü 2018 - Devam / T. Garanti Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Başkanı 2021 - Devam / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SİNEM EDİGE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 31.12.2021 2012-2021 T.Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Direktörü / 31.12.2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KIVANÇ FİDAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2015-2020 T.Garanti Bankası A.Ş. Direktör- Nakit Yönetimi Birimi, 2020- Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı
EYÜP GÜLSÜN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2013-2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi Bölüm Başkanı 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
SİNEM EDİGE Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 2012-2021 T.Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Direktörü / 31.12.2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993409


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