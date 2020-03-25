***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
25.03.2020 18:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak, Türk Rating tarafından kredi notu yeniden değerlendirilen ihraççıya ilişkin bilgiler tabloda sunulmuştur.
İhraççı
Nominal Tutar (TL)
Uzun Vadeli Ulusal Not (Eski)
Uzun Vadeli Ulusal Not (Yeni)
Görünüm (Eski)
Görünüm (Yeni)
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
30.000.000
AA-(tur)
AA-(tur)
Negatif
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832174
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:056,9968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0668
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05333,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -2,97
|Açılış
|: 333,01
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5565
|7,5944
|% 0,47
|
|Frank
|6,5368
|6,5762
|% 0,42
|
|Riyal
|1,7046
|1,7131
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-9,89
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
|
|B. Petrol
|27,49
|27,49
|0,34
|