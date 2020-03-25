***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak, Türk Rating tarafından kredi notu yeniden değerlendirilen ihraççıya ilişkin bilgiler tabloda sunulmuştur.İhraççıNominal Tutar (TL)Uzun Vadeli Ulusal Not (Eski)Uzun Vadeli Ulusal Not (Yeni)Görünüm (Eski)Görünüm (Yeni)Halk Finansal Kiralama A.Ş.30.000.000AA-(tur)AA-(tur)NegatifDurağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832174BIST