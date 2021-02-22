***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.02.2021 17:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak ihraççılardan Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notu, Fitch Ratings tarafından 'AA(tur)'dan 'AA+(tur)'a yükseltmiştir. İki notun da görünümü durağan'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911453
BIST
17:581.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,30
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:587,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0766
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:588,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1158
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:58409,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 9,59
|Açılış
|: 409,82
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:56
|FROTO
|211,20
|749.500.470
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.174.221
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|207.502.120
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.802.249
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.227.729.582
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|37.410.782
|% -9,95
|
|SASA
|40,34
|2.227.729.582
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,90
|2.198.664.001
|% -4,14
|
|THYAO
|12,56
|1.862.802.844
|% 2,11
|
|VAKBN
|4,58
|1.688.408.928
|% -4,58
|
|KARSN
|5,56
|1.476.870.947
|% 6,72
|
|VAKBN
|4,58
|1.688.408.928
|% -4,58
|
|TSKB
|1,79
|610.240.586
|% 2,87
|
|KARSN
|5,56
|1.476.870.947
|% 6,72
|
|EKGYO
|2,42
|557.148.835
|% -0,82
|
|ODAS
|4,12
|866.515.155
|% 3,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0537
|7,0591
|% 1,11
|
|Euro
|8,5707
|8,5794
|% 1,37
|
|Sterlin
|9,8881
|9,9377
|% 1,43
|
|Frank
|7,8540
|7,9014
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8770
|1,8864
|% 1,15
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|23,23
|
|Altın Gr.
|411
|411
|10,70
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|1,25
|
Seans Raporu
17:56
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
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17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem