***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.05.2021 16:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934148
BIST
17:011.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.414
En Düşük
1.400
17:018,2815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2649
17:0110,0073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:01478,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,41
|Açılış
|: 478,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,50
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CLEBI
|247,50
|19.926.904
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.661.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.798.382
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.116.171
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.917.771
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|36.971.725
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.433.975
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.297.706
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,80
|913.963.862
|% 4,66
|
|KOZAL
|114,60
|620.907.764
|% 1,42
|
|GARAN
|7,27
|619.707.600
|% 0,83
|
|PETKM
|6,79
|573.159.651
|% 1,19
|
|SISE
|7,70
|534.653.291
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,11
|222.815.952
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|192.369.395
|% 1,10
|
|GARAN
|7,27
|619.707.600
|% 0,83
|
|PETKM
|6,79
|573.159.651
|% 1,19
|
|AKBNK
|4,93
|385.522.085
|% 1,02
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2731
|8,2815
|% 0,08
|
|Euro
|9,9988
|10,0073
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4962
|11,5539
|% 0,84
|
|Frank
|9,0583
|9,1128
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2035
|2,2145
|% 0,16
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|25,76
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,48
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,91
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|7,10
|7,11
|0,20
|
|B. Petrol
|67,33
|67,33
|0,57
|