***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.09.2021 14:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963395
BIST
15:401.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
15:408,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
15:409,9983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
15:40485,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 485,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler15:39
|CRFSA
|42,46
|8.128.834
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|357.710.867
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.616.783
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.139.473
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.658.777
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.079.728
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|94.888.397
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,59
|12.831.148
|% -6,13
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|SELGD
|6,78
|8.296.484
|% -5,83
|
|GARAN
|9,45
|936.585.276
|% -0,42
|
|KOZAL
|102,80
|445.964.127
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,51
|436.581.515
|% 1,21
|
|BRLSM
|11,00
|428.737.451
|% 8,48
|
|KOZAA
|16,43
|418.135.615
|% 5,66
|
|YKBNK
|2,51
|436.581.515
|% 1,21
|
|GARAN
|9,45
|936.585.276
|% -0,42
|
|EKGYO
|1,85
|102.828.202
|% -0,54
|
|TSKB
|1,29
|69.214.496
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,66
|293.677.658
|% 0,35
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4542
|8,4568
|% 0,01
|
|Euro
|9,9689
|9,9731
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,6581
|11,7166
|% -0,08
|
|Frank
|9,1208
|9,1758
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% -0,04
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-1,18
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-1,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-4,60
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-2,23
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|0,74
|
Seans Raporu
15:39
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15:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 49 artarak (% 0.36 ) 1, 266
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15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, DITAS, NIBAS, GESAN, DIRIT, MRSHL, ICBCT, CRFSA
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15:53
MRSHL, ARZUM, OSMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:53
SELGD, ULAS, EUHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında