***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.10.2021 09:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970606
BIST
10:211.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:219,1483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0707
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:2110,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1143
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:21526,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,63
|Açılış
|: 526,19
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:21
|LUKSK
|54,45
|2.578.698
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,79
|4.756.057
|% 9,87
|
|MERIT
|25,86
|8.379.228
|% 7,30
|
|MAALT
|182,20
|10.814.447
|% 6,67
|
|AGYO
|2,79
|13.196.890
|% 4,89
|
|AKFGY
|5,52
|42.320.721
|% -9,66
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|OZBAL
|17,38
|14.195.811
|% -4,92
|
|GRNYO
|2,34
|421.575
|% -4,49
|
|PRKAB
|18,46
|4.576.858
|% -4,35
|
|FROTO
|174,50
|275.329.227
|% -1,75
|
|TUPRS
|125,00
|188.554.927
|% 1,79
|
|GARAN
|9,39
|157.576.827
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,84
|129.839.390
|% 1,48
|
|EREGL
|17,68
|113.488.010
|% 1,73
|
|YKBNK
|2,40
|80.333.236
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,83
|56.350.293
|% 0,55
|
|SKBNK
|0,98
|19.532.065
|% -1,01
|
|KRDMD
|6,84
|129.839.390
|% 1,48
|
|GARAN
|9,39
|157.576.827
|% 0,11
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1455
|9,1483
|% 0,78
|
|Euro
|10,6289
|10,6579
|% 1,08
|
|Sterlin
|12,4725
|12,5350
|% 0,84
|
|Frank
|9,8772
|9,9367
|% 0,89
|
|Riyal
|2,4279
|2,4400
|% 0,57
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,81
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,68
|