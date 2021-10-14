***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.10.2021 09:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970608
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:059,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
18:0510,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0810
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
18:05527,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,77
|Açılış
|: 527,33
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|2,21
|2.535.935
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|2.445.840
|% 0,00
|
|PARSN
|28,44
|28.274.139
|% 0,00
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|90.673.069
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,21
|2.535.935
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|2.445.840
|% 0,00
|
|PARSN
|28,44
|28.274.139
|% 0,00
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|90.673.069
|% 0,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 0,00
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1325
|9,1382
|% 0,67
|
|Euro
|10,6167
|10,6246
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,4763
|12,5389
|% 0,87
|
|Frank
|9,8790
|9,9385
|% 0,91
|
|Riyal
|2,4306
|2,4428
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,74
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,08
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|0,69
|