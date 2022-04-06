GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2022 12:24
GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Battal Doğan 21250 TRY 42,50
İbrahim Arıkan 7500 TRY 15,00
Hüseyin Aksoy 21250 TRY 42,5
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016333
BIST
12:282.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,14
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
12:2814,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0326
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
12:2816,1011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0454
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
12:28914,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,64
|Açılış
|: 914,59
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler12:28
|KONKA
|15,09
|109.997.498
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|52.794.334
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.806.142
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,72
|82.265.836
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.438.872
|% 9,95
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,88
|144.234.163
|% -4,13
|
|CEOEM
|11,41
|29.950.642
|% -3,96
|
|NTHOL
|10,77
|35.997.888
|% -3,67
|
|THYAO
|34,92
|1.928.869.921
|% 1,22
|
|PETKM
|9,96
|1.412.739.039
|% 2,15
|
|ASELS
|25,94
|1.153.517.169
|% -0,31
|
|TUPRS
|243,40
|915.936.910
|% 1,00
|
|KOZAL
|157,00
|890.815.760
|% 0,58
|
|ODAS
|2,01
|456.004.350
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,58
|530.760.907
|% -0,39
|
|PETKM
|9,96
|1.412.739.039
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,20
|323.252.922
|% -0,24
|
|DOHOL
|3,47
|248.101.001
|% 0,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7374
|14,7456
|% 0,22
|
|Euro
|16,0921
|16,1011
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,2505
|19,3470
|% 0,28
|
|Frank
|15,7375
|15,8323
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9170
|3,9367
|% 0,06
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|5,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.152
|-29,00
|
|Tam
|6.032
|6.183
|-30,60
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-14,80
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,04
|