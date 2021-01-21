***GRFIN* *GEDIK* *DEVIR* *CRDFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
21.01.2021 17:57
***GRFIN******GEDIK******DEVIR******CRDFA******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [CRDFA, DEVIR, GRFIN, VAKBN, GEDIK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC32119 4.950.000 21.01.2021 22.03.2021 25.01.2021
- Devir Faktoring A.Ş. DEVIR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVR42111 16.500.000 21.01.2021 21.04.2021 25.01.2021
- Garanti Finansal Kiralama A.Ş. GRFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFK42114 125.000.000 21.01.2021 21.04.2021 25.01.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB32134 700.000.000 21.01.2021 26.03.2021 25.01.2021
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFGDKM52119 60.000.000 21.01.2021 21.05.2021 25.01.2021
İlgili Şirketler [CRDFA, DEVIR, GRFIN, VAKBN, GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903728
BIST