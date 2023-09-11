***GRM* *ADGYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
11.09.2023 22:31
***GRM******ADGYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler [ADGYO]
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Fiyat Tespit Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan fiyat tespit raporunu içeren bir önceki KAP duyurusunun türü sehven farklı seçildiği için düzenleme yapılarak doğru duyuru tipiyle yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194029
BIST
'
18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0110
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,8910
En Düşük
26,8053
18:0528,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9325
En Düşük
28,8406
18:051.661,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.661,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.662,59
En Düşük
1.656,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8692
|26,8773
|% 0,04
|
|Euro
|28,8983
|28,9260
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,5093
|33,6773
|% 0,03
|
|Frank
|30,0324
|30,2134
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1403
|7,1761
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.662
|1,28
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.016
|11.165
|12,00
|
|Yarım
|5.525
|5.605
|5,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.803
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,12
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,97
|0,03
|
|B. Petrol
|90,67
|90,67
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
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17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
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17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem