***GRM* *ADGYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GRM******ADGYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [ADGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan fiyat tespit raporunu içeren bir önceki KAP duyurusunun türü sehven farklı seçildiği için düzenleme yapılarak doğru duyuru tipiyle yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194029BIST