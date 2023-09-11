***GRM* *ADGYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******ADGYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ADGYO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAdra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Gayimenkul Değerleme Raporu - 8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194008BIST