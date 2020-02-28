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***GRM* *AKFGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

28.02.2020 17:35
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***GRM******AKFGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Akfen GYO A.Ş. ortaklarından İbrahim Süha Güçsav'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 2,26923'üne tekabül eden toplam 4.175.380 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 4,20 TL fiyatla alıcı Hamdi Akın'a Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılması planlanmaktadır.
Satışa konu 4.175.380 TL nominal değerli bu paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlara %8,41 oranında marj uygulanmak suretiyle belirlenmiştir.
Satış işleminin 03.03.2020 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde bilgimiz dahilinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
28 Şubat 2020'de Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822849


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HUBVC 26,12 18.240.018 % 12,91  
TSPOR 5,95 64.865.302 % 10,80  
MEMSA 0,37 1.783.275 % 8,82  
MZHLD 14,80 69.482 % 8,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9765 8,0165 % 0,07  
Frank 6,4371 6,4759 % 1,02  
Riyal 1,6591 1,6674 % 0,69  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.598 1.598 -39,12  
Altın Gr. 323 323 -2,80  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
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