***GRM* *AKFGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
28.02.2020 17:35
***GRM******AKFGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO A.Ş. ortaklarından İbrahim Süha Güçsav'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 2,26923'üne tekabül eden toplam 4.175.380 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 4,20 TL fiyatla alıcı Hamdi Akın'a Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılması planlanmaktadır.
Satışa konu 4.175.380 TL nominal değerli bu paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlara %8,41 oranında marj uygulanmak suretiyle belirlenmiştir.
Satış işleminin 03.03.2020 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde bilgimiz dahilinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
28 Şubat 2020'de Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822849
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
18:05319,40
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -6,83
|Açılış
|: 319,40
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
318,22
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9765
|8,0165
|% 0,07
|
|Frank
|6,4371
|6,4759
|% 1,02
|
|Riyal
|1,6591
|1,6674
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.598
|-39,12
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,75
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,77
|49,77
|-1,96
|
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