***GRM* *AKFGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***GRM******AKFGY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen GYO A.Ş. ortaklarından İbrahim Süha Güçsav'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 2,26923'üne tekabül eden toplam 4.175.380 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 4,20 TL fiyatla alıcı Hamdi Akın'a Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılması planlanmaktadır.Satışa konu 4.175.380 TL nominal değerli bu paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlara %8,41 oranında marj uygulanmak suretiyle belirlenmiştir.Satış işleminin 03.03.2020 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde bilgimiz dahilinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.28 Şubat 2020'de Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822849BIST