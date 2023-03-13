***GRM* *AKFYE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 13:36
***GRM******AKFYE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123411
BIST
15:575.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -78,59
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5718,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5720,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1198
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:571.158,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.158,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:55
|GOKNR
|14,64
|24.413.327
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.649.833
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.045.199
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.142.641
|% -9,98
|
|DEVA
|47,00
|115.517.106
|% -9,35
|
|VANGD
|6,67
|14.057.458
|% -9,25
|
|CEOEM
|18,27
|61.716.823
|% -8,74
|
|ASTOR
|53,70
|4.037.030.363
|% 2,87
|
|EREGL
|40,24
|3.219.431.030
|% -1,28
|
|ISCTR
|14,08
|3.137.001.847
|% -3,30
|
|SASA
|116,40
|2.843.201.545
|% 4,49
|
|THYAO
|135,90
|2.390.531.257
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,08
|3.137.001.847
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,13
|2.140.486.549
|% -6,16
|
|EKGYO
|8,03
|1.349.714.034
|% -0,74
|
|SKBNK
|2,46
|346.008.401
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,71
|2.104.621.745
|% -4,15
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9671
|18,9777
|% 0,05
|
|Euro
|20,2853
|20,2916
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,8730
|22,9877
|% 0,58
|
|Frank
|20,7618
|20,8868
|% 1,26
|
|Riyal
|5,0386
|5,0639
|% 0,03
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|32,60
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|17,43
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.841
|7.891
|261,00
|
|Yarım
|3.831
|3.861
|127,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,54
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-3,53
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09GARAN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 742, 926 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR
-
16:06
BRKVY, EYGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
BASCM, TSKB, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında