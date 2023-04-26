***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
26.04.2023 15:04
***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141158
BIST
15:394.791
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -100,44
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.782
15:3919,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:3921,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1810
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:391.247,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.247,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:39
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.861.248
|% 9,89
|
|BURCE
|78,15
|108.118.862
|% 9,30
|
|BURVA
|37,72
|59.602.007
|% 7,96
|
|KRGYO
|20,74
|18.363.602
|% 7,46
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|IMASM
|33,80
|177.815.244
|% -9,96
|
|THYAO
|130,00
|2.514.327.038
|% -2,77
|
|KOPOL
|43,44
|2.015.142.391
|% -2,03
|
|EREGL
|33,26
|1.793.050.338
|% -2,63
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|ASTOR
|49,14
|1.355.938.828
|% 0,45
|
|EKGYO
|6,29
|494.772.605
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,27
|836.284.264
|% -1,40
|
|YKBNK
|9,81
|666.136.302
|% -0,91
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4187
|19,4229
|% -0,01
|
|Euro
|21,4733
|21,4935
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,1494
|24,2705
|% 0,48
|
|Frank
|21,7650
|21,8961
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,01
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|1,50
|
|Cumhuriyet
|9.035
|9.172
|45,00
|
|Tam
|9.125
|9.303
|14,00
|
|Yarım
|4.454
|4.542
|7,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,64
|0,01
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,83
|