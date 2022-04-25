***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
25.04.2022 11:56
***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BMSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 21-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Yoktur. 0 % 0 Yoktur. Yoktur. Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023431
BIST
15:072.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,42
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.488
En Düşük
2.428
15:0714,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:0715,8817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0399
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:07905,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,26
|Açılış
|: 905,41
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ACSEL
|39,20
|35.053.270
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,14
|271.937.046
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.713.821
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|SANEL
|5,40
|2.029.071
|% -4,42
|
|THYAO
|39,58
|3.035.870.933
|% -0,40
|
|GARAN
|14,98
|2.497.259.940
|% 5,57
|
|SISE
|17,87
|1.492.203.239
|% 0,22
|
|AKBNK
|9,33
|1.257.160.606
|% 2,08
|
|ASELS
|27,18
|1.209.851.811
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,79
|971.546.869
|% -0,62
|
|ODAS
|2,55
|660.621.085
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|473.589.226
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,18
|1.173.928.420
|% 1,57
|
|GARAN
|14,98
|2.497.259.940
|% 5,57
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7605
|14,7673
|% 0,17
|
|Euro
|15,8737
|15,8841
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,7486
|18,8426
|% -0,64
|
|Frank
|15,3730
|15,4656
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9234
|3,9431
|% 0,10
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-27,79
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|-70,00
|
|Tam
|6.002
|6.152
|-71,11
|
|Yarım
|2.901
|2.976
|-34,39
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,25
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,21
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20MERIT
Yüzde 6.15 oranında artışla 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 906, 496 adet işlem
-
15:19XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 28, 935.00 milyon TL de
-
15:19BMSCH
Yüzde 4.87 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 464, 615 adet işlem
-
15:18PEKGY
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 175, 307 adet işlem
-
15:17DAPGM
Yüzde 6.89 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 497, 693 adet işlem