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***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

15.04.2022 18:55
***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [BMSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Onaylı İzahname - 1



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021283


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 214,50 2.368.313 % 10,00  
IHAAS 16,94 18.426.693 % 10,00  
MZHLD 40,14 23.127.870 % 9,97  
OYYAT 54,10 169.353.802 % 9,96  
SUMAS 87,25 1.167.248 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6187 14,6203 % 0,11  
Euro 15,8037 15,8359 % -0,10  
Sterlin 19,0601 19,1557 % 0,05  
Frank 15,4533 15,5464 % 0,10  
Riyal 3,8901 3,9096 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,36  
Altın Gr. 927 928 0,81  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,05 12,08 0,02  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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