***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
15.04.2022 18:56
***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BMSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6589
En Düşük
14,5755
18:0515,8353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0161
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05928,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,07
|Açılış
|: 928,17
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
930,33
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6128
|14,6145
|% 0,07
|
|Euro
|15,8005
|15,8331
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,0508
|19,1464
|% 0,00
|
|Frank
|15,4464
|15,5394
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8884
|3,9079
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,36
|
|Altın Gr.
|927
|928
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|