***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BMSTL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Gayrimenkul Değerleme Raporu Kadıköy Taşınmazhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021295BIST