***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 11:55
***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023429
BIST
14:442.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,05
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.486
En Düşük
2.428
14:4414,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:4415,8762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0454
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:44905,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,27
|Açılış
|: 905,40
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ACSEL
|39,20
|35.044.254
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,14
|268.877.296
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.508.462
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|DESA
|11,16
|5.477.834
|% -5,10
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,52
|2.907.784.723
|% -0,55
|
|GARAN
|14,97
|2.442.889.933
|% 5,50
|
|SISE
|17,85
|1.439.116.518
|% 0,11
|
|AKBNK
|9,32
|1.203.599.087
|% 1,97
|
|YKBNK
|5,20
|1.152.990.341
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,78
|916.246.163
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|655.030.715
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|472.536.697
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,20
|1.152.990.341
|% 1,96
|
|GARAN
|14,97
|2.442.889.933
|% 5,50
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7590
|14,7663
|% 0,16
|
|Euro
|15,8678
|15,8762
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7479
|18,8419
|% -0,65
|
|Frank
|15,3515
|15,4440
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9236
|3,9432
|% 0,11
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-25,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-8,80
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-60,74
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-29,38
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|-14,69
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,47
|
Seans Raporu
14:44
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14:59
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