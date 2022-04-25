***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BMSTL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında pay alımı yapan İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler ve aldıkları pay adetleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023430BIST