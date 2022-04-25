***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 11:56
***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında pay alımı yapan İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler ve aldıkları pay adetleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023430
BIST
14:452.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,37
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.486
En Düşük
2.428
14:4514,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0203
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:4515,8689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0527
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:45905,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,27
|Açılış
|: 905,40
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ACSEL
|39,20
|35.044.254
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.506.426
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|DESA
|11,16
|5.421.868
|% -5,10
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,52
|2.857.725.205
|% -0,55
|
|GARAN
|14,98
|2.423.252.144
|% 5,57
|
|SISE
|17,85
|1.424.127.003
|% 0,11
|
|AKBNK
|9,31
|1.181.521.020
|% 1,86
|
|YKBNK
|5,19
|1.149.173.772
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,78
|915.262.419
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|648.718.682
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|460.835.781
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,19
|1.149.173.772
|% 1,76
|
|GARAN
|14,98
|2.423.252.144
|% 5,57
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7559
|14,7630
|% 0,14
|
|Euro
|15,8586
|15,8689
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,7581
|18,8522
|% -0,59
|
|Frank
|15,3557
|15,4482
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9239
|3,9435
|% 0,11
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-25,07
|
|Altın Gr.
|906
|907
|-9,08
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|-59,74
|
|Yarım
|2.907
|2.981
|-28,90
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-14,45
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,68
|
Seans Raporu
14:45
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15:00PEKGY
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14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 73 artarak (% 0.53 ) 2, 241
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14:59
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14:59
ISKUR, GSDHO, DAPGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında