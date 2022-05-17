***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 15:40
***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BMSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının halka arzında pay alımı yapan İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler ve aldıkları pay adetlerinde Serkan Yaman ve Ceyda Çınar adına sehven hatalı bildirim yapılması sebebiyle güncellenen liste ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030869
BIST
16:562.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,21
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:5615,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2249
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:5616,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,4009
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:56924,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 13,34
|Açılış
|: 924,34
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ORCAY
|19,91
|217.321.453
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.400.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.557.567
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.831.133
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.460.354
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.087.306
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,73
|82.782.838
|% -6,35
|
|THYAO
|42,84
|3.054.948.353
|% 0,28
|
|SISE
|19,93
|2.245.877.413
|% 3,26
|
|SAHOL
|19,42
|1.213.456.720
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,88
|1.207.248.245
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,89
|1.196.269.595
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,65
|806.392.183
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,31
|1.171.790.017
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,16
|189.325.014
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,88
|1.207.248.245
|% -1,13
|
|SISE
|19,93
|2.245.877.413
|% 3,26
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7525
|15,7660
|% 1,45
|
|Euro
|16,6041
|16,6411
|% 2,47
|
|Sterlin
|19,5682
|19,6663
|% 2,54
|
|Frank
|15,7903
|15,8854
|% 2,26
|
|Riyal
|4,1864
|4,2074
|% 1,40
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,94
|
|Altın Gr.
|926
|926
|14,78
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.271
|99,00
|
|Tam
|6.146
|6.305
|93,72
|
|Yarım
|2.971
|3.050
|45,33
|
|Çeyrek
|1.490
|1.525
|22,67
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,56
|
Seans Raporu
16:56
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17:11EDIP
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 967 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 09 artarak (% 0.87 ) 2, 670
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17:10
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17:10XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 27, 465.00 milyon TL de
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17:09EUHOL
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