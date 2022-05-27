***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 16:27
***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde 17,50 TL birim fiyatı ile Borsa İstanbul Birincil Piyasasında talep toplanarak halka arz edilen payları 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren BIST Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in 27.04.2022-26.05.2022 tarihleri arasında pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlem gerçekleştirilmemiş olup fiyat istikrarı işlemleri için ayrılan süre 26.05.2022 tarihinde sona ermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032969
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.434
17:5916,2057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1431
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,1804
17:5917,4561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1035
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,3154
17:59967,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,77
|Açılış
|: 968,13
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
963,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2032
|16,2057
|% -0,88
|
|Euro
|17,3810
|17,4561
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,4492
|20,5517
|% -0,47
|
|Frank
|16,8966
|16,9984
|% -0,48
|
|Riyal
|4,3162
|4,3379
|% -0,65
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,41
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,13
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,39
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
-
17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
-
17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem