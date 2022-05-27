***GRM* *BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******BMSTL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BMSTL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde 17,50 TL birim fiyatı ile Borsa İstanbul Birincil Piyasasında talep toplanarak halka arz edilen payları 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren BIST Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in 27.04.2022-26.05.2022 tarihleri arasında pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlem gerçekleştirilmemiş olup fiyat istikrarı işlemleri için ayrılan süre 26.05.2022 tarihinde sona ermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032969BIST