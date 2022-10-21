***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
21.10.2022 17:29
***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1
17:193.938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 36,69
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.948
En Düşük
3.888
17:1918,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:1918,1839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0242
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:19980,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,33
|Açılış
|: 980,67
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:17
|NTHOL
|12,98
|207.862.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|555.522.903
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|171.779.922
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|66.789.487
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.833.561
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,80
|84.143.903
|% -5,17
|
|ULUFA
|4,38
|23.710.645
|% -3,74
|
|NTGAZ
|29,18
|97.681.585
|% -3,57
|
|HKTM
|70,55
|50.489.065
|% -3,09
|
|THYAO
|98,10
|4.887.406.660
|% -0,96
|
|EKGYO
|4,67
|2.810.684.072
|% 3,78
|
|SISE
|31,70
|2.735.084.236
|% 1,08
|
|TUPRS
|373,80
|2.409.109.627
|% 1,52
|
|SASA
|92,15
|2.296.665.456
|% 8,09
|
|EKGYO
|4,67
|2.810.684.072
|% 3,78
|
|TSKB
|2,97
|1.006.901.433
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,02
|596.554.536
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,65
|2.260.045.067
|% -0,41
|
|VAKBN
|9,09
|1.625.712.608
|% 2,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5887
|18,5970
|% -0,05
|
|Euro
|18,1814
|18,1937
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7719
|20,8761
|% -0,28
|
|Frank
|18,4284
|18,5394
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,01
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|11,78
|
|Altın Gr.
|981
|982
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.707
|-17,00
|
|Tam
|6.652
|6.766
|57,00
|
|Yarım
|3.241
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,09
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|1,01
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:32BFREN
Yüzde 6.39 oranında artışla 1, 923.20 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 016 adet işlem
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17:30MERIT
Yüzde 5.40 oranında artışla 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 850 adet işlem
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17:29XU100
Endeks 3, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 60, 200.00 milyon TL de
-
17:29FADE
Yüzde 5.47 oranında artışla 11.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 769, 699 adet işlem
-
17:28ADESE
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 289, 519 adet işlem