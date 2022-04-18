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***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

18.04.2022 14:26
***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5


***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının 14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 19.467.727 % 16,86 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam / Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021459


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YKSLN 9,54 87.215.572 % 9,91  
OYAYO 6,99 5.105.869 % 9,91  
TDGYO 7,69 16.638.120 % 9,86  
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Altın Ons 1.994 1.994 19,32  
Altın Gr. 938 938 9,18  
Cumhuriyet 6.209 6.303 62,00  
Tam 6.180 6.334 62,18  
Yarım 2.987 3.064 30,08  
Çeyrek 1.498 1.532 15,04  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 0,43  
Gümüş Gr. 12,25 12,26 0,17  
B. Petrol 112 112 0,16  
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