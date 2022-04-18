***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
18.04.2022 14:26
***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının 14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 19.467.727 % 16,86 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam / Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021459
BIST
15:122.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,83
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
15:1214,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0184
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6545
En Düşük
14,6093
15:1215,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0134
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
15:12939,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,07
|Açılış
|: 939,25
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,52
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler15:10
|OYYAT
|59,50
|4.058.852
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|87.215.572
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.105.869
|% 9,91
|
|TDGYO
|7,69
|16.638.120
|% 9,86
|
|ISKPL
|5,06
|84.588.167
|% 9,29
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,48
|27.046.929
|% -6,33
|
|ISGYO
|12,50
|62.567.084
|% -5,30
|
|KARYE
|16,42
|233.030.673
|% -4,92
|
|AYES
|20,50
|110.037
|% -4,56
|
|GARAN
|14,10
|2.301.221.346
|% 1,44
|
|THYAO
|37,84
|1.714.511.042
|% 0,26
|
|ASELS
|27,90
|1.381.088.571
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,22
|1.359.364.824
|% 0,58
|
|KOZAL
|174,10
|1.202.115.910
|% 2,59
|
|TSKB
|1,97
|571.598.544
|% 4,79
|
|YKBNK
|5,22
|1.359.364.824
|% 0,58
|
|VAKBN
|4,26
|767.646.704
|% 3,90
|
|ODAS
|2,38
|416.663.160
|% 2,59
|
|GARAN
|14,10
|2.301.221.346
|% 1,44
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6469
|14,6490
|% 0,11
|
|Euro
|15,8309
|15,8401
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,0357
|19,1312
|% -0,11
|
|Frank
|15,4634
|15,5565
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8936
|3,9131
|% 0,08
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|19,32
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.209
|6.303
|62,00
|
|Tam
|6.180
|6.334
|62,18
|
|Yarım
|2.987
|3.064
|30,08
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|15,04
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,16
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25ISMEN
Yüzde 4.05 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 710 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TUPRS, EKGYO
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KOZAA, KOZAL
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 5 artarak (% 0.38 ) 2, 253
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15:24
METUR, METRO, HUNER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında