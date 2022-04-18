***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
18.04.2022 16:09
***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının 14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Duyuru "Sermaye Piyasasının Alım Amacının" güncellenmesi sebebiyle tekrar yayınlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 19.467.727 % 16,86 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021476
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,74
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,24
|Açılış
|: 934,42
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TDGYO
|7,70
|20.784.354
|% 10,00
|
|PKENT
|229,90
|39.729.838
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.402.471
|% 9,99
|
|YATAS
|14,65
|186.333.328
|% 9,98
|
|IHAAS
|18,63
|26.657.507
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|918.211
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.088.303
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,31
|81.861.942
|% -6,74
|
|PAGYO
|12,77
|2.631.931
|% -6,52
|
|ITTFH
|1,48
|42.249.155
|% -6,33
|
|GARAN
|14,42
|4.014.702.500
|% 3,74
|
|ASELS
|28,12
|2.598.740.739
|% 2,11
|
|THYAO
|37,66
|2.299.471.767
|% -0,21
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.717
|% 0,96
|
|SISE
|18,03
|2.241.331.825
|% 3,50
|
|TSKB
|2,00
|900.678.487
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.292.084.717
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,32
|1.644.644.706
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,21
|449.449.086
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.014.702.500
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6432
|14,6522
|% 0,14
|
|Euro
|15,8032
|15,8220
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0153
|19,1107
|% -0,21
|
|Frank
|15,4697
|15,5628
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8919
|3,9114
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,33
|
|Altın Gr.
|935
|935
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,37
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
-
17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem