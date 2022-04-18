***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 14:26
***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021457
BIST
14:242.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,45
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
14:2414,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6509
En Düşük
14,6093
14:2415,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
14:24936,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,71
|Açılış
|: 936,89
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:23
|OYYAT
|59,50
|4.005.243
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|83.929.255
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.101.200
|% 9,91
|
|MEPET
|3,45
|28.470.025
|% 8,49
|
|BFREN
|1.161,30
|33.141.483
|% 8,44
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,48
|24.154.734
|% -6,33
|
|ISGYO
|12,51
|61.053.442
|% -5,23
|
|AYES
|20,50
|110.037
|% -4,56
|
|GZNMI
|30,52
|10.389.871
|% -4,39
|
|GARAN
|14,12
|2.097.923.472
|% 1,58
|
|THYAO
|37,82
|1.589.443.108
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,90
|1.145.433.609
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,20
|1.105.428.230
|% 0,19
|
|TUPRS
|253,70
|1.094.724.973
|% -2,31
|
|TSKB
|1,98
|506.429.856
|% 5,32
|
|YKBNK
|5,20
|1.105.428.230
|% 0,19
|
|ODAS
|2,38
|409.685.209
|% 2,59
|
|GARAN
|14,12
|2.097.923.472
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,90
|431.808.254
|% -1,36
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6459
|14,6483
|% 0,11
|
|Euro
|15,8293
|15,8376
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0336
|19,1291
|% -0,12
|
|Frank
|15,4820
|15,5753
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8946
|3,9141
|% 0,11
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|15,72
|
|Altın Gr.
|936
|936
|7,32
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|53,00
|
|Tam
|6.171
|6.325
|53,24
|
|Yarım
|2.983
|3.060
|25,75
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|12,88
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,26
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:37TKNSA
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 532, 882 adet işlem
-
14:36YATAS
Yüzde 5.78 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 158, 053 adet işlem
-
14:35KOZAA
Yüzde 4.95 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 270, 707 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 27 artarak (% 0.26 ) 2, 795
-
14:34XU100
Endeks 2, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 25, 318.00 milyon TL de