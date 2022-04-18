***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 14:26
***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzında pay alımı yapan İdari Sorumluluğu Olan Kişiler ve aldıkları pay adetleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021458
BIST
14:262.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,72
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
14:2614,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6530
En Düşük
14,6093
14:2615,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0111
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
14:26937,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,14
|Açılış
|: 937,37
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:26
|OYYAT
|59,50
|4.005.243
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|86.809.311
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.102.249
|% 9,91
|
|TDGYO
|7,68
|11.369.552
|% 9,71
|
|ISKPL
|5,03
|76.904.384
|% 8,64
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,48
|25.665.803
|% -6,33
|
|ISGYO
|12,46
|61.112.847
|% -5,61
|
|KARYE
|16,44
|224.149.040
|% -4,81
|
|SONME
|31,92
|3.349.995
|% -4,60
|
|GARAN
|14,13
|2.125.123.945
|% 1,65
|
|THYAO
|37,86
|1.597.773.811
|% 0,32
|
|KOZAL
|174,00
|1.147.291.591
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,22
|1.138.248.621
|% 0,58
|
|TUPRS
|253,90
|1.101.845.234
|% -2,23
|
|TSKB
|1,97
|527.533.163
|% 4,79
|
|YKBNK
|5,22
|1.138.248.621
|% 0,58
|
|ODAS
|2,38
|409.918.876
|% 2,59
|
|GARAN
|14,13
|2.125.123.945
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,90
|432.119.634
|% -1,36
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6446
|14,6530
|% 0,14
|
|Euro
|15,8280
|15,8375
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0326
|19,1281
|% -0,12
|
|Frank
|15,4827
|15,5760
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8939
|3,9135
|% 0,09
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|16,61
|
|Altın Gr.
|937
|937
|8,19
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.292
|51,00
|
|Tam
|6.175
|6.329
|57,21
|
|Yarım
|2.985
|3.061
|27,67
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|13,84
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,09
|
Seans Raporu
14:26
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14:40YATAS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, KOZAL
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 97 artarak (% 0.31 ) 2, 252
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14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, OYYAT, YKSLN
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14:39
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