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***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2022 14:26
***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzında pay alımı yapan İdari Sorumluluğu Olan Kişiler ve aldıkları pay adetleri ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021458


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BIST En Aktif Hisseler14:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 59,50 4.005.243 % 9,98  
YKSLN 9,54 86.809.311 % 9,91  
OYAYO 6,99 5.102.249 % 9,91  
TDGYO 7,68 11.369.552 % 9,71  
ISKPL 5,03 76.904.384 % 8,64  
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14:26 Alış Satış %  
Dolar 14,6446 14,6530 % 0,14  
Euro 15,8280 15,8375 % 0,07  
Sterlin 19,0326 19,1281 % -0,12  
Frank 15,4827 15,5760 % 0,20  
Riyal 3,8939 3,9135 % 0,09  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.991 16,61  
Altın Gr. 937 937 8,19  
Cumhuriyet 6.198 6.292 51,00  
Tam 6.175 6.329 57,21  
Yarım 2.985 3.061 27,67  
Çeyrek 1.497 1.531 13,84  
Gümüş.Ons 25,91 25,95 0,27  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,11  
B. Petrol 112 112 -0,09  
Seans Raporu 14:26
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