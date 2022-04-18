***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CONSE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. İlgili sonuçlara taleplere ilişkin Borsa İstanbul tarafından paylaşılan bilgiler eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021475BIST