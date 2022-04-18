***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 16:09
***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CONSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. İlgili sonuçlara taleplere ilişkin Borsa İstanbul tarafından paylaşılan bilgiler eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021475
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0096
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,46
|Açılış
|: 934,64
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TDGYO
|7,70
|21.208.968
|% 10,00
|
|PKENT
|229,90
|40.075.148
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.402.471
|% 9,99
|
|YATAS
|14,65
|187.195.348
|% 9,98
|
|IHAAS
|18,63
|26.693.631
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.371.904
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.603.896
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.649.311
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.641.261.888
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.409.670.019
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.610.055
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.293.571.652
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.610.055
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.671.426.861
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|459.855.827
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.649.311
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6436
|14,6527
|% 0,14
|
|Euro
|15,7924
|15,8132
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,0170
|19,1124
|% -0,21
|
|Frank
|15,4609
|15,5540
|% 0,06
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|12,86
|
|Altın Gr.
|934
|935
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,92
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
-
17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem