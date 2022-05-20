***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 14:06
***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde 4,50 TL birim fiyat ile Borsa İstanbul Birincil Piyasasında talep toplanarak halka arz edilen payları 20.04.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 19.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031436
BIST
15:152.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,04
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:1515,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0957
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:1516,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0360
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:15941,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 941,73
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:13
|IMASM
|46,90
|19.790.790
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.050.632
|% 9,85
|
|VERUS
|58,70
|32.718.080
|% 9,62
|
|GRNYO
|2,45
|4.461.127
|% 8,41
|
|SMRTG
|21,48
|117.286.965
|% -7,09
|
|MANAS
|23,34
|14.226.608
|% -6,94
|
|ULUSE
|179,00
|46.429.719
|% -6,77
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|PAMEL
|99,00
|5.816.096
|% -6,43
|
|GARAN
|15,78
|2.390.736.304
|% 0,83
|
|ASELS
|23,12
|2.089.468.718
|% 3,96
|
|THYAO
|42,74
|1.546.330.029
|% 0,80
|
|SISE
|19,45
|1.275.698.295
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,10
|1.214.999.229
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,37
|1.139.302.781
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|534.081.294
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|215.432.455
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,10
|1.214.999.229
|% -0,12
|
|GARAN
|15,78
|2.390.736.304
|% 0,83
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9260
|15,9390
|% 0,61
|
|Euro
|16,8482
|16,8667
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7596
|19,8587
|% 0,08
|
|Frank
|16,2890
|16,3871
|% 0,21
|
|Riyal
|4,2244
|4,2456
|% 0,10
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,95
|
|Altın Gr.
|942
|943
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|-6,00
|
|Tam
|6.221
|6.378
|-23,78
|
|Yarım
|3.007
|3.085
|-11,50
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|-5,76
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,49
|