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***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2022 14:06
***GRM* *CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRM******CONSE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde 4,50 TL birim fiyat ile Borsa İstanbul Birincil Piyasasında talep toplanarak halka arz edilen payları 20.04.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 19.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031436


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Tam 6.221 6.378 -23,78  
Yarım 3.007 3.085 -11,50  
Çeyrek 1.508 1.543 -5,76  
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Gümüş Gr. 11,23 11,24 0,04  
B. Petrol 113 113 0,49  
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