***GRM* *DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
06.10.2022 17:55
***GRM******DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068421
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.024,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.024,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5766
|18,6137
|% 0,16
|
|Euro
|18,1955
|18,2065
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7137
|20,8175
|% 0,23
|
|Frank
|18,7141
|18,8268
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,74
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.862
|6.942
|11,00
|
|Yarım
|3.343
|3.394
|6,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.696
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,06
|