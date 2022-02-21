***GRM* *DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 10:35
***GRM******DAPGM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAPGM]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003074
BIST
15:392.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,89
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.021
15:3913,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
15:3915,4819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0167
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
15:39830,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,86
|Açılış
|: 830,61
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler15:37
|LKMNH
|14,63
|37.112.828
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|25.885.652
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|309.509.458
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|38.140.722
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,20
|13.852.413
|% 8,01
|
|BASCM
|3,08
|50.727
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|17.293.102
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.091.358
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,42
|3.363.176.021
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,69
|930.681.759
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,05
|783.736.113
|% 0,50
|
|GARAN
|11,82
|716.003.339
|% -0,17
|
|EREGL
|28,46
|699.978.331
|% 0,42
|
|YKBNK
|4,05
|783.736.113
|% 0,50
|
|ODAS
|1,36
|155.628.732
|% 0,00
|
|THYAO
|29,42
|3.363.176.021
|% 0,07
|
|KARSN
|3,88
|344.941.233
|% 6,89
|
|KRDMD
|11,69
|930.681.759
|% -0,43
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6351
|13,6482
|% 0,00
|
|Euro
|15,4655
|15,4743
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,5188
|18,6117
|% 0,09
|
|Frank
|14,8124
|14,9016
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6248
|3,6429
|% -0,04
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,74
|
|Altın Gr.
|830
|830
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|5.527
|5.611
|-12,00
|
|Tam
|5.497
|5.634
|-17,81
|
|Yarım
|2.657
|2.725
|-8,62
|
|Çeyrek
|1.333
|1.363
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|0,11
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:51DAGI
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 193, 996 adet işlem
-
15:50TSPOR
Yüzde 4.94 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 085, 209 adet işlem
-
15:49PAMEL
Yüzde 4.24 oranında artışla 99.50 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 076 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 41 artarak (% 0.19 ) 1, 832
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LKMNH, DERHL, MERIT, OTKAR