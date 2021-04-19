***GRM* *GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
19.04.2021 10:44
***GRM******GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzında en az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Goldman Sachs International
8.100.000
5,05%
Fon Yönetimi
Birleşik Krallık
Kendi nam/hesabına
Norges Bank Investment Management (Government of Norway)
9.650.000
6,01%
Fon Yönetimi
Norveç
Kendi nam/hesabına
TOPLAM
17.750.000
11,06%
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Goldman Sachs International 8.100.000 % 5,05 Fon Yönetimi Birleşik Krallık Kendi nam/hesabına
Norges Bank Investment Management (Government of Norway) 9.650.000 % 6,01 Fon Yönetimi Norveç Kendi nam/hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929048
BIST