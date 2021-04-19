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***GRM* *GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

19.04.2021 10:44



***GRM******GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

         Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzında en  az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
         
 
 

 
 
    Yatırımcının  Unvanı
    Satın Alınan Nominal Tutar  (TL)
    Satışa Sunulan Sermaye  Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
    Faaliyet Konusu
    Faaliyet Gösterdiği Ülke
    Sermaye Piyasası Aracının  Alım Amacı

    Goldman  Sachs International
    8.100.000
    5,05%
    Fon Yönetimi
    Birleşik Krallık
    Kendi nam/hesabına

    Norges  Bank Investment Management (Government of Norway)
    9.650.000
    6,01%
    Fon Yönetimi
    Norveç
    Kendi nam/hesabına

    TOPLAM
    17.750.000
    11,06%
     
     
     


Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Goldman Sachs International 8.100.000 % 5,05 Fon Yönetimi Birleşik Krallık Kendi nam/hesabına
Norges Bank Investment Management (Government of Norway) 9.650.000 % 6,01 Fon Yönetimi Norveç Kendi nam/hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929048


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FENER 31,90 19.565.099 % 10,00  
IDEAS 75,35 271.863 % 10,00  
ORMA 36,48 164.196 % 9,95  
UFUK 18,89 37.761 % 9,51  
GSRAY 3,56 93.279.753 % 8,87  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 8,0627 8,0671 % 0,12  
Euro 9,6685 9,6757 % 0,03  
Sterlin 11,1331 11,1890 % 0,10  
Frank 8,7284 8,7810 % 0,06  
Riyal 2,1427 2,1535 % 0,04  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 3,02  
Altın Gr. 461 461 0,96  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,86 25,89 -0,09  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 -0,02  
B. Petrol 66,42 66,42 -0,35  
Seans Raporu 10:32
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