***GRM* *GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRM******GWIND*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GWIND]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGalata Wind Enerji A.Ş. paylarının halka arzında en az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Yatırımcının UnvanıSatın Alınan Nominal Tutar (TL)Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)Faaliyet KonusuFaaliyet Gösterdiği ÜlkeSermaye Piyasası Aracının Alım AmacıGoldman Sachs International8.100.0005,05%Fon YönetimiBirleşik KrallıkKendi nam/hesabınaNorges Bank Investment Management (Government of Norway)9.650.0006,01%Fon YönetimiNorveçKendi nam/hesabınaTOPLAM17.750.00011,06%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929020BIST