***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.01.2021 22:51
***GRM*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GRM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin eki olan Yönetim Kurulu İç Yönergesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902933
BIST
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|SODSN
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|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
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|PKART
|18,72
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|POLTK
|481,10
|4.183.165
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|MAALT
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|183.210.099
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|KUTPO
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|TACTR
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|% -6,74
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|SISE
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|% 5,07
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|THYAO
|13,23
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|DOHOL
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|1.720.364.535
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|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
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|SKBNK
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|574.728.457
|% -3,05
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|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
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|Satış
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|Dolar
|7,4580
|7,4627
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|Euro
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|9,0376
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|Sterlin
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|% 0,57
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|8,3418
|8,3921
|% 0,93
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|Alış
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|Altın Gr.
|439
|439
|1,14
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|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
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|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
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|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
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|Çeyrek
|708
|725
|7,27
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|Gümüş.Ons
|24,70
|24,75
|-0,81
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|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,11
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|54,91
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