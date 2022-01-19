***GRM* *ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
19.01.2022 17:32
***GRM******ISKPL*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995193
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 62,25
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
18:0513,4457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0837
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,3510
18:0515,2724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0448
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,1584
18:05793,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,35
|Açılış
|: 793,82
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,75
|167.578.026
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.363.084
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.223.793
|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
|57.799.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
|3.698.286
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.644.228
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.769.003
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.414.768
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.624.310
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.362.449.165
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|SISE
|14,22
|2.955.011.049
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.308.498.616
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|PETKM
|9,18
|2.413.584.745
|% 5,03
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4150
|13,4457
|% -0,62
|
|Euro
|15,2243
|15,2724
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,2296
|18,3210
|% -0,58
|
|Frank
|14,5944
|14,6823
|% -0,68
|
|Riyal
|3,5645
|3,5824
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|28,21
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,38
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,16
|
|B. Petrol
|88,79
|88,79
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUKYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 028 adet işlem
-
17:57ORCAY
Yüzde 7.59 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 532 adet işlem
-
17:56BLCYT
Yüzde 7.76 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 510 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 15 artarak (% 3.05 ) 1, 829
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, TETMT, SANEL, HLGYO, BASCM, UZERB, EUHOL, AYCES